Musica e non solo: Fermento alla Pro Loco di San Miniato

Sabato pomeriggio, a partire dalle 16.00, gli spazi della Via Angelica, gestiti dalla Pro Loco di San Miniato, ospiteranno il nuovo evento dell’associazione Fermento, neonata tra le tante associazioni sanminiatesi, che si è fin da subito ritagliata il proprio spazio.

“Siamo molto contenti di ospitare il nuovo evento di Fermento” afferma Nicoletta Corsi, presidente della Pro Loco “perché quando i giovani si impegnano, si mettono in gioco e creano occasioni per dare vita al nostro centro storico, noi non possiamo che essere dalla loro parte! La Pro Loco è tra le più vecchie associazioni sanminiatesi e siamo davvero felici di aprire le porte della Via Angelica a questa iniziativa pensata e gestita da questo bel gruppo di ragazze e ragazzi, tra i quali ritroviamo anche alcuni degli ex volontari del nostro servizio civile. Un grazie doveroso anche ai parroci, che ci ospitano, e che si sono dimostrati assolutamente disponibili.”

L’evento di sabato 6 Novembre è il secondo nel giro di poche settimane in Centro Storico, sintomo della grande vitalità di Fermento; “La nostra associazione ha l'obbiettivo primario di creare spazi per una nuova socialità dove le persone si incontrino più profondamente in modo che si sviluppi una sensibilità più elevata per ciò che è in nostra prossimità” afferma Niccolò Bianucci, coordinatore delle attività di Fermento “Per farlo cerchiamo di valorizzare le persone che compongono la nostra comunità e le loro capacità, andando ad incastrare i tasselli di ciascuno in un contesto integrante e che dia valore alla nostra grandiosa diversità. La linea comune su cui tutto questo si fonda è la sostenibilità, nel senso concreto del termine: cerchiamo di sostenerci, autofinanziandosi e cercando collaborazioni con chiunque abbia piacere di far parte di questo nostro progetto, e cerchiamo di sostenere, dando voce a chi molto spesso non sa che accanto ha molte persone che potrebbero apprezzare le proprie virtù. Dall'impulso costante di questo Fermento vorremmo far sì che si generi un flusso che può rivelarsi esponenziale e rivolto in tutte le direzioni.”

Non resta che darvi appuntamento a Sabato 6 Novembre, a partire dalle 16.00, lungo la Via Angelica.

Fonte: Ufficio Stampa