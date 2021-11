Cade da un ponteggio, operaio soccorso a Fiesole

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Fiesole, in via Faentina, per un soccorso a un operaio. L'uomo si trovava su un ponteggio ed è stato colpito da un malore. Cadendo, si è infortunato ad una spalla. Il personale sanitario inviato dal 118 ha provveduto a immobilizzare l'uomo, rimasto sulla parte più alta del ponteggio all'altezza del tetto, su tavola spinale. A quel punto la squadra dei vigili del fuoco, dopo averlo posizionato su barella Toboga, ha recuperato l'uomo tramite l'utilizzo dell'autoscala portandolo a terra nei pressi dell'ambulanza.