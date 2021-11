Orto San Frediano, la fiorentina Della Martira su Food Network

Orto San Frediano, garden kitchen e insieme scuola di cucina, appena inaugurata nel cuore dell'Oltrarno, diventa il set più green di Food Network. La nuova location sarà lo sfondo di “PASTA, ORTO E FANTASIA - Coltivare con amore e cucinare con fantasia”, il nuovo programma con cui la chef Enrica Della Martira condividerà ricette originali e piatti gustosi a chilometro zero, preparati con i prodotti genuini del suo orto.

Dopo “Pane, olio e fantasia”, Enrica torna quindi su Food Network con un nuovo programma che andrà in onda, in prima tv, dal 14 novembre, ogni domenica alle 16 su Food Network canale 33, e in streaming su Discovery+.

La grande novità è rappresentata proprio dal set in cui sono state registrate le sei puntate: uno spazio cucina moderno, costruito su misura per Enrica e affacciato sul rigoglioso orto che ha preso forma proprio durante i mesi del lockdown. Orto San Frediano è infatti un progetto nato dalla riqualificazione di uno storico vivaio nel cuore dell'Oltrarno fiorentino: il Giardino Torrini, un grande spazio privato che, grazie all'iniziativa imprenditoriale di Enrica e di Gabriella Torrini, si è aperto alla città per offrire menù ispirati alla freschezza dei vegetali a chilometro zero, e una moderna scuola di cucina.

In questa nuova serie, Enrica ci porterà alla scoperta di diversi ingredienti raccolti direttamente dal suo orto, che saranno i protagonisti dei piatti del giorno. Preparerà in apertura una ricetta di pasta fresca, a seguire un condimento e, per concludere, un ultimo piatto di antipasto o contorno da abbinare alla pasta. Nella prima puntata, si parte con agnolotti ripieni di pappa al pomodoro conditi con crema di parmigiano e chips di cavolo nero, insieme a una salsa di pomodori verdi arrostiti con nachos fatti in casa.

«“PASTA, ORTO E FANTASIA” sarà una trasmissione di cucina diversa dal solito proprio perché oltre a fornire spunti e idee per realizzare nuovi piatti, cercherà di trasmettere valori importanti come il rispetto delle materie prime e della stagionalità - dice Enrica Della Martira. - Guiderò lo spettatore nella scelta degli ortaggi migliori, darò consigli su come conservarli e cucinarli nel miglior modo possibile. Mi vedrete non solo in veste di chef, ma anche intenta ad annaffiare, raccogliere, sistemare piantine. Perché grazie a “Orto San Frediano”, questo incredibile angolo di paradiso in pieno centro storico, sono riuscita a realizzare il mio sogno: trasformare il giardino di casa in un orto e progettare la cucina ideale per sperimentare le mie ricette che dal 14 novembre condividerò con voi».

Fonte: Ufficio Stampa