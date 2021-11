Piazzale Lotti riqualificato, inaugurazione con una partita di basket

La prima fase di riqualificazione del piazzale Lotti si è conclusa e sabato 6 novembre l’Amministrazione Comunale inaugurerà il nuovo spazio insieme ai cittadini di Montespertoli.

Per l'occasione è stata organizzata una partita di basket, nella cosiddetta "pistina" - oggetto anch'essa di una riqualificazione - alle ore 16,00, insieme alla Montesport e aperta a tutta la cittadinanza.

I muri a retta, insieme all'edificio dell'ex sede dell’ASD Montespertoli erano in condizioni fatiscenti e difficilmente recuperabili. E' stato quindi necessario procedere con la ristrutturazione dell'area. L'edificio presente è stato demolito e i muri sono stati recuperati mettendo in sicurezza l'area ed evitando dannosi eventi franosi per i cittadini confinanti. L'intervento, iniziato lo scorso autunno, ha visto un investimento di 300.000 euro ed ha coinvolto i muri perimetrali del piazzale e il mantenimento, con ristrutturazione, dell'area gioco.

“Spesso ci diciamo che da qualche parte bisogna iniziare e finalmente abbiamo iniziato a mettere mano a questa area che ha enormi potenzialità. Questo è solo il primo passo di un progetto ambizioso che cambierà il volto di Montespertoli nei prossimi anni. Intanto sono felice che un pezzo di questa area sia stato restituito alla cittadinanza più sicuro e più bello.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Per la ristrutturazione dei muri perimetrali sono stati scelti elementi che non contrastassero con l'ambiente circonstante scegliendo materiali poco invasivi.

La riqualificazione dell'area ha previsto anche un nuovo arredamento urbano: sono state piantate erbe rampicanti per ricoprire - col tempo - l'acciaio contenitivo dei muri a retta, è stata inserito il nome del paese con una scritta in materiale corten nell'angolo in alto dell'area (con illuminazione notturna) ed è stato installato un totem con foto storiche per ricordare la presenza della sede dell'ASD Montespertoli, visto l’importante valore sociale e storico che quel luogo ha avuto ed ha per tante generazioni di montespertolesi.

L'appuntamento per tutti è quindi, sabato 6 novembre, alle ore 16.00, per la prima partita di basket.

Fonte: Comune di Montespertoli