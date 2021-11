Sanità, un convegno sul futuro del sistema. Gelli: "Grande occasione di confronto"

A pochi giorni dalla fine del G20 Salute ospitato dall’Italia, il prossimo 16 novembre Palazzo del Grillo a Roma ospiterà un convegno organizzato dalla Fondazione Italia in Salute per discutere del futuro dei sistemi sanitari di Italia e Europa dopo la pandemia. I protagonisti del dibattito saranno importanti personalità delle Istituzioni italiane ed europee oltre a rappresentanti del mondo scientifico.

A fare gli onori di casa sarà il presidente della Fondazione Italia in Salute Federico Gelli. Sarà lui ad introdurre il dibattito al quale parteciperanno il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, che parlerà del programma Next Generation e delle sfide della sanità. Presente anche il ministro della Salute, Roberto Speranza che illustrerà la sua visione per il rilancio del Ssn dopo oltre un anno e mezzo di crisi pandemica. Il consulente del ministro Speranza, nonché presidente del Comitato scientifico della Fondazione Italia in Salute Walter Ricciardi, si concentrerà invece sulle sfide della sanità pubblica non solo durante la pandemia, ma anche per tutto ciò che riguarderà il futuro post Covid. In rappresentanza dei territori interverranno anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Quanto al mondo scientifico, sono in programma gli interventi del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, e del direttore generale di Agenas Domenico Mantoan.

“Il tema che affronteremo è di stringente attualità, sia per quanto trascorso in questo ultimo anno e mezzo sia per l’occasione unica di rilancio che rappresenta il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La sanità non ha mai avuto a disposizione una tale possibilità di investimenti e programmare al meglio il prossimo futuro post Covid sarà di importanza strategica. Oggi abbiamo la possibilità di decidere il destino non solo del nostro Paese ma anche dell'intero continente. Dobbiamo recepire al meglio le dure lezioni che il Covid ci ha impartito e farci trovare pronti per gli anni a venire in caso di prossime emergenze. Oggi più che mai il mondo intero ha capito quanto sia fondamentale il comparto sanità. Di tutto questo e molto altro discuteremo il prossimo 16 novembre a Roma”, ha commentato il presidente della Fondazione Italia in Salute Federico Gelli.

