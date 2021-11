Sconfitta per i Berserker contro Firenze '31

I Berserker persono contro Firenze '31. Sconfitta onorevole per i guerrieri della Valdelsa, che sono riusciti a rendere ostica la vittoria per la squadra fiorentina, nettamente superiore sulla carta.

I Berserker non cominciano al meglio causa varie assenze dovute a motivi di lavoro e alcuni infortuni riportati nella partita di appena tre giorni prima. Ciò non abbatte lo spirito dei Berserker che in 17 riescono a giocare una partita coraggiosa, al punto da "innervosire" in alcune occasioni la squadra avversaria, nonostante la loro maggiore esperienza, anche in categorie superiori.

La prestazione è coronata dalla meta segnata e trasformata da Banti.

Il minigirone si è concluso con un solo punto per i Berserker, ma tanta esperienza per i ragazzi. Ora è tempo di ricomporre i ranghi e prepararsi per la seconda fase del campionato.

Formazione:

Cavallaro

Lassi

Giorgi

Goretti (c)

Popescu

Petroiu

Pineschi

Viglione

Niccolini S.

Banti

Bini

Cannas

Alessandri

Vincelles

Niccolini L.

A disposizione:

Simoncini D.

Niccolini D.

Allenatore: Firenzani

A segno: Banti (trasformata Banti)