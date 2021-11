Sognare Teatro Famiglie, ultimo appuntamento al Quaranthana

Chiude la rassegna Sognare Teatro Famiglie, al Quaranthana, il Teatro comunale di San Miniato, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato e della Regione Toscana e del MIC, domenica 7 novembre alle ore 17:00 la Fondazione Aida di Verona con lo spettacolo musicale Suoni in rivolta testo di Alice Canovi, musiche Alice Canovi e Gerardo Canter, con Alice Canovi e Riccardo Carbone.

Suoni in rivolta è una sfida all'ultima nota, un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono. Per avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della musica si usa non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali.

I piccoli spettatori avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda.

Una storia musicale in cui Maga Stornella, controlla il rumore e Wolfgango, il supereroe della musica, controlla le note. Si affronteranno, si sfideranno, vivranno momenti spassosi e coinvolgenti per il pubblico, faranno giochi divertenti. Entrambi capiranno che musica e rumore possono coesistere! Uno spettacolo sull'amicizia, sull’importanza dell’errore, dei sogni per crescere, ma soprattutto uno spettacolo sulla musica, per capirla, apprezzarla e praticarla insieme.

