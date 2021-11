Tromba d'aria nel Pisano: danni a San Miniato e Palaia

Maltempo e danni nel Pisano nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre. A San Miniato il vento ha scoperchiato i tetti di alcune case e tre abitazioni sono state evacuate. A Volterra si conta la caduta di una statua. Il maggior numero di interventi è avvenuto a Palaia.

Tromba d'aria a Palaia

Poco prima delle 23 Palaia è stata colpita da quella da una bufera di vento, una tromba d’aria lampo durata pochi minuti che ha provocato danni in paese, soprattutto in via del Popolo, la strada centrale che va dall’arco della torre dell’orologio all’arco adiacente alla chiesa di Santa Maria.

Il forte vento ha provocato la caduta di molte tegole dai tetti, alcune delle quali sono finite sulle auto parcheggiate. Ha addirittura spostato di qualche metro la veranda in legno del Bar La Chicca, posizionata in maniera fissa davanti al locale e ha scaraventato in strada la vetrina mobile di un negozio, portandola ai piedi della chiesa. Nel resto del paese, soprattutto nella zona di via della Pieve, è mancata la luce per ore fino a tarda notte.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, da Castelfranco e Lari. Intorno a mezzanotte erano circa 10 gli interventi sui quali si trovavano al lavoro i vigili del fuoco.

A Palaia si contano diversi tetti danneggiati. Due edifici nei pressi di piazza della Repubblica presentano danni più grandi, sempre alle coperture e sono stati resi parzialmente inagibili. Non c'è stata nessuna evacuazione perché i locali direttamente interessati sono risultati disabitati.

Situazione critica a San Miniato

La situazione più critica riguarda tre abitazioni che hanno subito seri danni al tetto a La Scala. Due in via Trento e una in via Palagetto, fortunatamente non ci sono stati danni a persone. L’altra situazione critica è al Cattaneo a San Miniato, con due grandi gazebo che erano nel cortile completamente divelti, uno dei due ostruisce in parte via Pier delle Vigne, insieme ad alcuni alberi caduti.

"A tal fine si è reso necessario chiudere al traffico via Pier delle Vigne a San Miniato (zona Poggio di Cecio). È assai probabile che ci sia stata una tromba d’aria localizzata in alcune zone del nostro comune. Sono molti gli alberi e rami caduti, l’unica strada interrotta è al momento via Pier delle Vigne, tuttavia vi prego di prestare attenzione soprattutto negli spostamenti nelle prime ore della mattina" scrive il sindaco Simone Giglioli.