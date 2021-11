Voucher per attività sportiva, già un centinaio di domande a Empoli

Sono già un centinaio le domande pervenute al Comune di Empoli per accedere alla misura di sostegno che l’amministrazione comunale ha pensato per tutte le famiglie che hanno figli che svolgono attività sportiva.

È stata introdotta al fine di incentivare la ripresa della pratica sportiva, considerando anche che da qualche settimana le società hanno riattivato le pratiche per il tesseramento degli atleti e l’iscrizione ai corsi.

Si tratta di un voucher di 150 euro, un contributo del Comune di Empoli per sostenere le iscrizioni e così incentivare i giovani a fare sport.

Il progetto si intitola “Sport oltre la crisi” e ha visto l’amministrazione comunale stanziare 40mila euro.

Martedì 2 novembre l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi ha avuto una conference on line con alcuni dei dirigenti sportivi delle società per spiegare come accedere alla richiesta del voucher. È stata spiegata la modalità di compilazione della domanda online, in modo che siamo le stesse società a istruire i genitori.

Sono interessati bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni (si sale a 26 anni in caso di giovani con disabilità - certificazione 104 del 1992).

Il bonus potrà essere utilizzato per iscriversi a corsi o discipline sportive che si tengono negli impianti del territorio di Empoli o che vengono organizzati da società con sede a Empoli.

L’erogazione del finanziamento verrà effettuata in base ad una graduatoria che terrà conto del valore Isee familiare, che può essere al massimo di 28mila euro, come principale criterio. Ovviamente il contributo arriverà al termine della redazione della graduatoria, a chiusura del termine di presentazione delle domande, dopo il 22 novembre.

DATE - Termine per la domanda: 22/11/2021

Termine per l'utilizzo del voucher da parte degli aventi diritto: 15/12/2021

Termine per presentare la richiesta di rimborso da parte delle società sportive: 25/2/2021

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa