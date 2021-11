Al Palazzo Ghibellino la mostra di Maria Negri Corti su 'Empoli nel tempo'

Si inaugura sabato 6 novembre alle 17,30 al Circolo Arti Figurative del Palazzo Ghibellino la mostra di Maria Negri Corti che ha iniziato gli studi presso l’Accademia di Brera sotto la scuola di Casorati. Ha insegnato in molte scuole e dagli anni ‘60 si è trasferita ad Empoli per amore, non certo solamente della città, ma per l’empolese Maurizio Corti.

Nella sua lunga permanenza ad Empoli ne ha ritratto gli scorci significativi, sia del Centro Storico sia della campagna con una straordinaria freschezza tramite l’acquarello. Si nota la sua sicura formazione che le consente esatti scorci prospettici delle architetture che la Negri ama in maniera particolare, arrivando a proporci veri e propri rilievi dei nostri principali monumenti.

Oltre ai numerosi disegni e alle pitture, l’artista presenta anche deliziose ceramiche.

La mostra rimarrà aperta nei giorni 6-7-12-13 e 14 novembre