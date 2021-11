Irruzione al Fermi di Pontedera, il preside: "Denuncerò chi dice che ho picchiato i ragazzi"

Momenti concitati all'Itcg Fermi di Pontedera quest'oggi, per la cosiddetta 'festa delle matricole', ossia l'arrivo degli universitari in visita nelle vecchie scuole (che negli intenti di vecchi e nuovi studenti si vorrebbe concludere con l'uscita dalle classi degli studenti). Quest'anno però è giunta anche la polizia e fioccheranno denunce da parte del dirigente scolastico Luigi Vittipaldi, finito nel mirino di un video in cui lo si accusa di aver preso a calci uno studente, anche se la scena non è chiara. Si vede solo un gesto con il piede nella calca del momento.

Il dirigente, intervistato da gonews.it, nega ogni accusa. "Ho voluto bloccare la porta con il piede, avevo il cellulare nella mano destra mentre riprendevo i volti dei ragazzi che hanno causato l'interruzione di pubblico servizio. Denuncerò chi dirà che ho picchiato".

Partiamo dall'inizio. Un 'verbale' è stato stilato proprio sul sito della scuola. "Alle 11.10 circa, diversi studenti e studentesse hanno volontariamente abbandonato la Scuola a seguito di forzatura del cancello dell'Edificio Nord da parte di esterni", si legge. "La cosa più grave è che tale evento è stato probabilmente 'concordato preventivamente' in quanto la maggior parte degli studenti aveva con sé il proprio zaino e un'ora prima era stata già respinta un'intrusione forzosa sul cancello principale con intervento della Polizia da me chiamata alle 9:57", spiega il preside della nota.

Infine i fatti. Si sommano i video fatti dall'esterno, diffusi anche sui social network, assieme al video prodotto da Vittipaldi e depositato alla polizia per formalizzare la successiva denuncia.

"Alcuni ragazzi hanno forzato il cancello scorrevole facendolo uscire dalla guida. Qualcuno degli studenti del 'Fermi' ha poi aperto la porta per farli entrare. Io stavo riprendendo e ho corso per impedire che andassero dentro le aule. È stato commesso il reato di interruzione pubblico servizio, io sono un pubblico ufficiale, quello che ho fatto è un intervento di cui mi assumo tutta la responsabilità", spiega Vittipaldi.

Uno dei video che gira sui social, con tanto di 'didascalia', suggerisce un intervento più corposo: "È ovvio che dipende dai punti di vista, il video che mi si vede da dietro è diverso, quello che ho io nella mia soggettiva si vede bene. Non potevo muovere la mano, non avrei potuto sferrare pugni o afferrare la porta. Cerco di tenere la posizione, sono da solo con una decina di ragazzi. La polizia, che avevo chiamato, è arrivata un minuto dopo. La mia è un'interposizione fisica, si vede bene, se volevo menare avrei menato fuori. Se avessi voluto fare del male a qualcuno, sono lanciatore del disco a mio tempo e peso 100 kg, avrei avuto modo di farlo in altro modo".

Vittipaldi parla di almeno 3 studenti che ha identificato e verranno denunciati: "Se i miei studenti fossero usciti fuori dalla scuola e gli succedeva qualcosa, sarebbe stata responsabilità mia. Si chiama interruzione di pubblico servizio e ne risponderanno di fronte a un giudice".

