Corso per Cosplayer professionista, la proposta a Grosseto

Appena iniziato il corso di Fashion design, la partnership tra Confcommercio Grosseto e Accademia di Moda Mascagni è pronta a lanciare due nuove proposte formative, assolutamente creative, che potrebbero iniziare già nei prossimi giorni, al raggiungimento del numero di allievi previsto: “Cosplay” e “Social media marketing”.

Grosseto, dunque, sta per ospitare il primo corso di formazione in Italia – in via di accreditamento - per diventare creatori di costumi per cosplay.

Tra le materie, lezioni di taglio e confezione costumi, tecniche di modellazione di foam, resine acriliche e siliconi, accessoristica, a cui si aggiungono lezioni specifiche di make up ed acconciature.

Il corso cosplayer ha una durata di 110 ore ed è riservato ad ambosessi senza limiti di età con forte motivazione ad intraprendere in breve tempo un percorso lavorativo nel settore di riferimento.

“L’unicità di questo corso cosplayer è nell’aver creato una figura nuova – spiega Sarah Mascagni, direttrice dell’omonima Accademia grossetana -. Offriamo la possibilità di trasformare la propria passione in un vero lavoro. Questo progetto ha da subito suscitato un grande interesse, tanto che è stato inserito nel programma di quest’anno di Lucca Comics. Per l’occasione, una settimana fa abbiamo lanciato un contest al Comix Cafè in cui mettevamo in palio qualche ora di lezione ed ha avuto un successo strepitoso”.

Anche il corso per Social media marketing targato Accademia di Moda Mascagni e Confcommercio Grosseto ha le sue particolarità che lo rendono speciale.

“Questo percorso formativo offre la possibilità di comprendere e fare proprie le nozioni di base del fashion digital marketing – illustrano gli organizzatori - scoprendo le opportunità di crescita e visibilità offerte dal settore. Ci rivolgiamo a chi intende lavorare nel mondo della comunicazione social, sia inesperti che professionisti, interessati ad apprendere o perfezionare le strategie utilizzate dalle aziende e dai brand di moda, dal come creare Adv performanti ai segreti degli shooting fotografici”. In questo caso si tratta di 250 ore di lezione, di cui 130 in aula e 120 di stage in azienda.

“Siamo davvero orgogliosi di poter implementare la nostra offerta formativa di qualità - commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – con proposte sempre più attuali, che vanno ad intercettare le figure professionali maggiormente richieste, tanto da attrarre allievi da altre province”.

Entrambi i corsi avranno inizio entro la fine del mese di novembre. Gli interessati possono comunque prenotarsi anche per le prossime edizioni, contattando il numero 351 6538753, oppure scrivendo a info@accademiadimodamascagni.it.

Confcommercio e Accademia di Moda Mascagni precisano che ci sono le ultime disponibilità per prendere parte al corso riconosciuto dalla Regione Toscana per Modellista prototipista: 900 ore, di cui 280 di stage, per formare a tutto tondo una figura professionale molto richiesta nell’ambito della moda.

Fonte: Confcommercio Grosseto