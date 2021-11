Lavori a Lastra a Signa sulla Sp72

Per consentire lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica e di pozzetti, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 72, nel comune di Lastra a Signa, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 0+670 al km 2+290 circa, fino al 13 novembre 2021, in orario 8.30/18.30.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa