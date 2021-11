Lavoro, formazione e orientamento scolastico: apre a Montelupo un nuovo servizio

Si tratta di un'azione finanziata nell'ambito del progetto "Youngs4Future". A partire dal 10 novembre, tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 19.00, il MMAB si arricchisce di una nuova opportunità.



Il JOB Corner "Per/corsi", che si rivolge a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 che sono interessati a ricevere informazioni e orientamento sulla scelta della scuola o dell'Università, opportunità formative e lavorative.



Sarà possibile avere consulenze individuali personalizzate, partecipare a laboratori e seminari sui principali temi utili alla crescita personale e professionale.

Tutte le attività avranno come temi principali le soft skills, le tecniche di ricerca attiva del lavoro e i cambiamenti che il digitale ha portato.



Alcuni dei servizi proposti sono:

1. Attività di orientamento informativo: informazioni sulle attività individuali e di gruppo legate al servizio;

2. informazioni sulla rete di servizi presenti sul territorio;

3. informazioni su bandi ed opportunità rivolte ai giovani;

4. attività di consulenza specialistica;

5. orientamento alla scelta formativa

6. indicazioni su redazione CV, come affrontare il colloquio di lavoro

7. digital Corner - Consulenza Linkedin personalizzata;

8. consulenza per avvio percorsi di Individuazione e Validazione delle competenze;

9. seminari;

10. gli strumenti per la ricerca del lavoro: internet e i social, come utilizzarli;

11. Promuovere se stessi (personal branding, videocv, ecc).



Inoltre saranno attivati gruppi di lavoro per sviluppare tecniche di ricerca attiva e innescare processi collaborativi di peer media education.



L'apertura del job corner è la prima azione concreta del progetto "Youngs4Future", finanziato da Anci Nazionale nell'ambito del bando "Fermenti in comune" e che prevede azioni mirate rivolte ai giovani del territorio.



Inoltre si tratta anche della prima risposta concreta ad una delle tante richieste che sono arrivate dal percorso partecipativo MMABello!, finalizzato appunto a rivedere e ripensare ruolo, spazi e funzioni del MMAB.



«Il momento che stiamo attraversando per i ragazzi è davvero complesso e privo di tanti punti di riferimento, soprattutto per quanto riguarda la ricerca del lavoro. I Centri per l'impiego hanno un ruolo insostituibile, ma abbiamo ravvisato la necessità di dare vita ad un punto di ascolto e orientamento, che offra servizi trasversali e sicuramente diversi; che in qualche modo accompagni i ragazzi in una fase delicatissima che può essere quella della scelta universitaria, formativa oppure nell'approccio al mondo del lavoro - afferma Simone Londi, vicesindaco e assessore alle politiche giovanili - La cosa bella è che riusciamo a realizzare questo progetto grazie alla capacità progettuale dei nostri uffici che ci permette di intercettare anche risorse esterne per rispondere a quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini. Durante il percorso partecipativo MMABello è emersa questa esigenza e grazie alle risorse attivate dall'Anci siamo in grado di creare una risposta, concreta e immediata».

Per/Corsi è attivo tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 al MMAB (piazza Vittorio Veneto, 11 - Montelupo Fiorentino) e sarà gestito da personale qualificato del Consorzio Pluriversum.



Per informazioni è possibile contattare il MMAB, 0571/1590300; biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa