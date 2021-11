Minicross al Bike Park di Castelfiorentino con il campione Kristian Sbaragli

Una domenica speciale per aspiranti “baby” campioni delle “due ruote”. Ma anche un’opportunità per rinnovare il collaudo del Bike Park attraverso una gara competitiva. Questo il biglietto da visita del 1° Trofeo MTB “Fans Club – Kristian Sbaragli” in programma domenica mattina al Bike Park di via Pistelli (incrocio via Sant’Antonio), con inizio alle ore 9.00.

Organizzato dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, la gara sarà onorata dalla presenza di Kristian, reduce da una stagione brillante con il suo team (Alpecin-Fenix) che gli ha prolungato il contratto fino al 2023.

Grande riscontro sta avendo questo primo trofeo MTB che porta il suo nome: è prevista infatti la partecipazione alla gara di un centinaio di bambini, dai 6 ai 12 anni, provenienti da tutta la Toscana.

La competizione si svilupperà su un percorso di minicross che è stato allestito per l’occasione e che sarà mantenuto anche nei prossimi giorni, al fine di renderlo fruibile per tutti

"Sarà sicuramente una bella gara – sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – e siamo felici che il Bike Park, che abbiamo inaugurato un anno fa, venga valorizzato come merita, per le competizioni sportive ma anche come opportunità per i bambini di cimentarsi all’uso della bicicletta, in un’area circoscritta e in totale sicurezza, abituandosi a uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente. Ringrazio pertanto la Società Ciclistica Castellana, e in particolare Federico Fioravanti, che si sono prodigati nell’organizzazione di questo evento, unitamente a Kristian, che domenica ci onorerà con la sua presenza".