NessunDove, la poliedrica libreria 'nerd': domani l'inaugurazione

Inaugurazione della Libreria NessunDove, finalmente ci siamo

Un sogno cullato anni che finalmente si avvera. Domani a Empoli la Libreria NessunDove (Piazza Farinata degli Uberti, 18) festeggerà l’inaugurazione ufficiale a partire dalle 17.

Sabato pomeriggio, quindi, dopo il taglio del nastro con l’assessore alla cultura Giulia Terreni, ci saranno merenda e intrattenimento per i più piccoli con Il Piccolo Mondo di Luna: trucca bimbi, tatuaggi lavabili e palloncini modellabili insieme ad una fantastica principessa Disney. Prevista anche l'inaugurazione della mostra “12 personaggi da calendario” e la presentazione del “Calendario illustrato 2022” di Simone Brogi. Infine, non mancherà l'aperitivo con musica dal vivo, buffet, gadget. E, ovviamente, tanti libri.

NessunDove, aperta dal 27 settembre scorso e che riprende il nome da romanzo urban fantasy di Neil Gaiman – scrittore, fumettista e sceneggiatore britannico – è nata nei locali della “vecchia” Cuentame, con cui però condivide solo gli spazi ed è caratterizzata da anima e mission tutte nuove.

"Così come Gaiman, anche NessunDove sarà un mondo poliedrico” spiega Alessio Staccione, 29 anni, che insieme alla 32enne Martina Grosso si è imbarcato in quest’avventura. “Martina coltivava questo sogno da dieci anni e ha rinunciato all’università per risparmiare i soldi necessari ad aprire una nuova libreria. Io, invece, ho lavorato per otto anni in ambito web, ma poco a poco ho capito che non era il mio futuro. Il richiamo dei libri era troppo forte. Quando io e Martina ci siamo incontrati sembrava quasi fosse destino.

Noi siamo una libreria generalista – continua Alessio – con un ampio settore dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, ci indentifichiamo come libreria nerd, dando spazio importante anche a fumetti e manga nonché ai giochi di ruolo. I Gdr, infatti, costituiscono da sempre una nostra passione e li riteniamo molto educativi per i più piccoli, accompagnandoli in un percorso parallelo a quello scolastico

Infine, nella libreria si potranno trovare giochi per bambini, oltre a party games per famiglie e amici; in futuro speriamo anche di allestire un settore dedicato a laboratori ed eventi a tema".

È significativo che due giovani abbiamo mantenuto una grande passione per il mondo editoriale, un ambito che sicuramente non è famoso per i proventi economici.

"Non sappiamo se possiamo considerarci coraggiosi o eroici. Ma questo era il nostro sogno e lo abbiamo realizzato. A partire dai mobili e gli arredamenti, fino alle etichette che riportano i generi dei libri; tutti oggetti progettati e realizzati da noi".

Giovanni Gaeta