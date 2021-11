Orsetti, Legacoop Toscana dona il libro coi suoi scritti  alle scuole superiori toscane

Prime adesioni da parte dei docenti delle scuole superiori toscane all’iniziativa di Legacoop Toscana, che sta donando agli istituti scolastici interessati a riceverlo il libro che raccoglie gli scritti di Lorenzo Orsetti, il giovane fiorentino ucciso in Siria mentre combatteva a fianco del popolo curdo.

Nell’ultimo anno Legacoop Toscana ha deciso di sostenere l’Associazione “Lorenzo Orsetti Orso Tekoser” attraverso varie azioni. Tra queste c’è l’acquisto di 1000 copie del libro “ORSO, Scritti dalla Siria del Nord Est”, curato dal padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti, da donare alle scuole toscane. I proventi della vendita del libro saranno devoluti alla realizzazione di un ambulatorio pediatrico a Kobane, che verrà intitolato a Lorenzo Orsetti.

In questi giorni Legacoop Toscana ha inviato una lettera ai dirigenti delle scuole superiori toscane per promuovere il progetto, chiedendo ad ogni scuola di individuare i docenti che possono essere interessati a ricevere le copie del libro per un lavoro di approfondimento con gli studenti delle classi quarte e quinte.

“Vorremmo diffondere nella nostra regione il messaggio di Lorenzo, soprattutto alle nuove generazioni - afferma la vicepresidente di Legacoop Toscana Irene Mangani -. Crediamo però che per farlo correttamente sia opportuno coinvolgere chi le nuove generazioni le forma e le educa, poiché può trattarsi di una lettura complessa. Crediamo che quella di Orso sia una storia che ci può aiutare a capire che c’è bisogno di impegno e non si deve pensare che i concetti di democrazia e libertà siano scontati, anche se siamo nati nella parte più fortunata del mondo”.

Entro la fine dell’anno scolastico verrà organizzato un incontro online con i genitori di Lorenzo Orsetti e il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, al quale saranno invitati i professori e i ragazzi che avranno partecipato al progetto.

I docenti che desiderano ricevere copia del libro possono inviare una email all’indirizzo lbottini@legacooptoscana.coop indicando nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, istituzione scolastica di appartenenza e ordine di classe con la quale si intende aderire al progetto (classi quarte o quinte).

Fonte: Legacoop Toscana