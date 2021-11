Piazza Pertini. FI: "Il Comune ci ha ascoltato. Le nostre polemiche costruttive"

Prendiamo atto con soddisfazione che il sindaco, Alessio Spinelli, ha dato la giusta considerazione alla segnalazione pubblica del nostro gruppo consiliare inerente una viabilità alternativa in piazza Pertini per accedere in auto al palasport ed al centro sportivo ed il non rispetto dell’ordinanza sindacale n. 144 riguardante l’occupazione selvaggia del parcheggio da parte dei veicoli e parti di essi collegati alle attrazioni del luna park in piazza Aldo Moro.

Per quanto concerne la questione della viabilità è stato infatti provveduto a regolamentare a doppio senso di circolazione il tratto di piazza Pertini ove si trova il fontanello.

Per il secondo aspetto quella che era diventata un area di rimessaggio di motrici, rimorchi, parti di veicoli e carriaggi in palese violazione dell’ordinanza citata ha ora un aspetto decisamente diverso con le sole motorhome degli esercenti le attrazioni del luna park parcheggiate.

Prendiamo atto quindi di essere stati ascoltati perché i nostri interventi pubblici non sono polemica spicciola ma sono sempre unicamente finalizzati a rendere meno difficoltosa la vita ai nostri concittadini e rende migliore l’immagine della nostra città.

Ci chiediamo anche come detta situazione, sotto gli occhi di tutti e ben visibile a chi transita su via Fucecchiello, sia sfuggita alle verifiche dell’amministrazione comunale, e per questo ci auguriamo che per situazioni future non debbano essere sempre i cittadini o le opposizioni politiche a suggerire gli interventi finalizzati alla verifica delle disposizioni impartire dall’amministrazione comunale stessa.

Infine ci auguriamo che questo lungo periodo di fiera paesana possa essere vissuto da tutti i cittadini con allegria e serenità dopo i due anni difficili che abbiamo dovuto sopportare con restrizioni e enormi sacrifici.

FI centrodesta Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

C.C. Fucecchio Sabrina Ramello

Consigliere FI Unione Empolese Vald'Elsa