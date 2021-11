Fuori dallo zoo, a spasso per Pontedera: gli animali colorano il "Natale ad Arte"

Il clima si fa più freddo, le luci si moltiplicano ed illuminano centri cittadini e salotti nelle case. Il Natale scalda i motori e ormai si sa, Pontedera ha il suo tradizionale "Natale ad Arte".

Da giorni gli operai e i tecnici sono al lavoro, a terra e in aria, per l'allestimento delle decorazioni. Ma i protagonisti sono già arrivati, strisciando piano piano lungo corso Matteotti o camminando, con passo pesante e rumoroso. Chiocciole fucsia, elefanti e uccelli rossi, pinguini gialli e conigli blu hanno invaso Pontedera. I grossi animali, costruiti in plastica rigenerata, oltre a dare colore illumineranno le notti del Natale 2021.

Trovare le installazioni è facile: i conigli sono seduti sulla rotatoria che porta allo Scolmatore, i pinguini disposti in riga sono pronti a salpare per il Polo Sud in locomotiva, da piazza della Stazione. E poi ancora scendendo verso il centro si trovano gli uccelli, appollaiati in piazza Andrea da Pontedera, fino ad entrare in corso Matteotti.

Qui anche gli animali fanno le vasche, il su e giù sui sanpietrini dei pontederesi, e in piazza Cavour si possono trovare le chiocciole rosa sgargiante. Subito accanto c'è Palazzo Stefanelli, la sede del comune, che quest'anno si riveste per le feste con un'installazione dedicata a Dante, a firma di Alberto Bartalini. Con Salis - Convivio di Sapienza, Pontedera omaggia il Sommo Poeta nel settecentenario, con un'esposizione a cura di Filippo Lotti.

Camminando ancora, sopra il tetto delle luci intrecciate tra i palazzi, si trovano gli elefanti in piazza Curtatone e Montanara, uno di fronte all'altro oppure contro al muro. Infine, molto lentamente come loro solito, le chiocciole sono arrivate anche in Piazza Martiri della Libertà, accendendo di fucsia il Piazzone.

Artificio, questo il nome della colorata Arca di Noè, appartenente al movimento Cracking Art, che dà nuova vita alla plastica rigenerata. Un messaggio ecologista rielaborato in chiave pop che si lega alla mostra di Andy Warhol – ICONS! nei locali del PALP, che aprirà al pubblico il 10 novembre 2021.

Margherita Cecchin