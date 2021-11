Trasporti eccezionali, Bigazzi: "Preoccupati per la modifica prevista dal Dl Infrastrutture"

“Come Confindustria Toscana condividiamo le forti preoccupazioni espresse già da Confindustria per l’approvazione definitiva del DL 121/2021 ‘trasporti e infrastrutture’, con cui sono state apportate modifiche alla vigente disciplina del codice della strada sui trasporti eccezionali”.

Il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi condivide la contrarietà espressa da Confindustria con le parole del vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale Vito Grassi: “si tratta di interventi che avranno impatti negativi rilevanti sui settori manifatturieri direttamente interessati (acciaio, grandi travi in calcestruzzo, blocchi di pietra) senza tutelare in alcun modo la sicurezza e l’ambiente”.

Le modifiche introdotte ridurranno le attuali configurazioni dei carichi per assi e per limiti di massa che rappresentano, ormai da qualche decennio, uno standard operativo e produttivo.

“Questo comporta – continua Bigazzi – un aumento dei costi per le imprese interessate, in un momento in cui l’incremento delle materie e dell’energia le sta già gravemente penalizzando, con il rischio di vanificare gli sforzi per la ripresa e di ipotecare ulteriormente il nostro sviluppo infrastrutturale”.

Fonte: Ufficio Stampa