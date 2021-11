Vaccini e misure anti-Covid, PD e#Orgogliofucecchiese: "Da Forza Italia solo mistificazioni"

“Da Forza Italia solo mistificazioni. Dov’è il loro supporto alla campagna vaccinale?”Al Governo, i rappresentanti di Forza Italia sostengono con convinzione vaccinazione e Green pass; a Fucecchio, i consiglieri “azzurri” avanzano invece proposte senza coperture e prospettiva col solo intento di polemizzare con la maggioranza sulla stampa. Il gruppo di Forza Italia ha accusato PD e#Orgogliofucecchiese di non aver votato a favore di una proposta di distribuzione gratuita (ovvero a carico di tutti) di mascherine trasparenti ai dipendenti degli uffici pubblici, agli insegnanti e agli studenti, ai commercianti e alle associazioni.

I consiglieri di Forza Italia dimenticano però che la maggioranza ha approvato una risoluzione in cui si invita l’Amministrazione a verificare se e quante mascherine trasparenti possano servire alla nostra Comunità e ad assicurarne un approvvigionamento regolare, di concerto con la Protezione Civile, per dotarne gli uffici di propria competenza. Del resto, Forza Italia sembra ignorare il fatto che alle scuole che ne abbiano necessità, le mascherine sono già fornite dal Ministero dell’istruzione, e non è inoltre possibile imporre ai commercianti l’uso di mascherine il cui obbligo non è stato imposto a livello nazionale.

Il documento votato da PD e #Orgogliofucecchiese rende attuabile una proposta altrimenti senza coperture, pensata esclusivamente per polemica politica. Secondo il capogruppo PD Alberto Cafaro, “invece di unirsi alla nostra Amministrazione nella lotta al virus, Forza Italia pensa a mistificare la realtà. Ci attendiamo ben altro impegno da questa opposizione, a partire dalla promozione della campagna vaccinale su cui non abbiamo letto alcun comunicato della destra fucecchiese. Evidentemente, per i consiglieri di Forza Italia è più semplice alimentare polemiche e sospetti, che lavorare per dissipare i dubbi e le paure dei cittadini in uno sforzo collettivo contro la pandemia”

Gruppo consiliare Partito Democratico

Gruppo consiliare #Orgogliofucecchiese