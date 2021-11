Al via al cantiere per i lavori su via Bianciardi: la strada sarà asfaltata entro i primi mesi del 2022

Arriva ad una positiva conclusione la vicenda di via Bianciardi a Montemurlo. Finalmente è partito il cantiere dei lavori che porterà entro i primi mesi del 2022 alla realizzazione dei sottoservizi ( fognature, linee telefoniche e internet), alla completa asfaltatura della strada e alla creazione di un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale che metterà in collegamento diretto la strada con la via Aldo Moro su un lato e dall'altro con la via Barzano. Un risultato importante che per il Comune di Montemurlo arriva dopo aver affrontato numerose criticità, verificatesi con il privato che doveva effettuare gli interventi di urbanizzazione. La vicenda della strada risale al 2018 quando Epp realizza una nuova palazzina con 11 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, date a famiglie indigenti, inserite nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari. Un intervento di grande valore sociale per dare risposta all'emergenza casa che anche a Montemurlo è molto sentito.

Purtroppo, però, i problemi arrivano con il privato che deve effettuare gli interventi di urbanizzazione. L'asfaltatura della strada non può essere fatta, perché devono essere realizzate le reti dei sottoservizi, che richiedono l’attraversamento del torrente Funandola. Viene quindi chiesta l'autorizzazione al Genio Civile e le opere di urbanizzazione sono ridisegnate, perché a questo punto i luoghi risultano difformi rispetto ai progetti originali. I tempi quindi si allungano. Viene poi richiesta un’indagine geologica sul versante del fosso Funandola, dove devono essere realizzate le opere, che per fortuna dà esito positivo. A questo punto possono partire le sistemazioni definitive, come spiega il sindaco Simone Calamai:« Il Comune di Montemurlo è sempre stato di pungolo verso il privato che doveva realizzare le opere di urbanizzazione. Certo è che i problemi che abbiamo affrontato in questi anni non sono stati né pochi né banali. Come amministrazione abbiamo fatto di tutto per contenere i tempi e dare risposte ai cittadini della zona. Ora finalmente siamo arrivati all’avvio dei lavori che entro qualche mese porteranno alla realizzazione dei sottoservizi, alla completa asfaltatura della strada e alla realizzazione della pista ciclo-pedonale». Il sindaco Calamai spiega poi che il Comune, proprio a causa di questi problemi, non ha mai fatto un’inaugurazione ufficiale della strada:« Qualche anno fa abbiamo intitolato la strada a Luciano Bianciardi, scrittore, giornalista e intellettuale.- spiega il sindaco- Bianciardi avviò un tenace tentativo di rinnovamento morale della società nella Milano degli anni Sessanta, fondando, insieme ad altri, la casa editrice Feltrinelli. Un personaggio di grande valore e interesse che provvederemo a valorizzare adeguatamente anche attraverso iniziative collegate all’inaugurazione ufficiale della strada, finalmente completata».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa