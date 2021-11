Asfaltature notturne a Firenze, tre fasi di lavori fino a dicembre

L'asfaltatura notturna sui viale dei Colli da viale Machiavelli al primo tratto di viale Michelangelo. Ma anche il rifacimento della carreggiata in pietra di via dei Cappuccini e della carreggiata in via dei Cioli. E ancora interventi alla rete fognaria in via della Pergola e via Stazione delle Cascine-via dei Vespucci. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, l'intervento più significativo inizierà lunedì 8 novembre e riguarda il viale dei Colli, ovvero viale Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galilei, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). I lavori saranno effettuati in orario notturno (21-6) con restringimenti di carreggiata. Nella prima fase l'asfaltatura interesserà viale Machiavelli sulla direttrice lato numeri civici dispari (con l'istituzione di un senso unico verso piazzale di Porta Romana) e piazzale Galilei (nella porzione lato viale Torricelli con chiusura all'altezza del cantiere). Prevista inoltre la chiusura di via Farinata degli Uberti (da viale del Poggio Imperiale a viale Machiavelli) e via Dante Da Castiglione (da viale Machiavelli a via Benedetto da Foiano) sul lato di viale Machiavelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazzale di Porta Romana e diretti in piazzale Galileo da viale del Poggio Imperiale-viale Torricelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Galilei e diretti in via Benedetto da Foiano e via Farinata degli Uberti da viale Torricell-viale del Poggio Imperiale.

La seconda fase riguarda sempre viale Machiavelli ma la direttrice sul lato numeri civici pari (e l'istituzione del senso unico verso piazzale Galilei) e piazzale Galilei (nella porzione del piazzale lato via San Leonardo con chiusura all'altezza del cantiere all'intersezione con viale Machiavelli). Chiusura anche in via Dante da Castiglione (da viale Machiavelli a via Benedetto da Foiano) con cantiere sul lato di viale Machiavelli. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazzale Galileo e diretti in piazzale di Porta Romana da viale Torricelli-viale del Poggio Imperiale.

Nella terza fase i lavori interesseranno viale Galileo, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). In questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti con senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati. Inoltre restringimenti di carreggiata saranno istituiti in corrispondenza delle intersezioni tra viale Galileo e via Giramontino, via dell'Erta Canina, via delle Porte Sante, via del Monte alle Croci, viale Poggi. Le prime tre fasi si concluderanno il 22 novembre. A seguire scatterà la quarta fase che prevede lavori in orario diurno 9-18 in Passo all'Erta (con chiusura tra viale Galileo e via Giramonte) e divieti di transito in via Giramonte (tra via del Monte alle Croci e Passo all'Erta) e viuzzo di Gattaia (da via Giramonte a fine strada). Questa fase terminerà il 3 dicembre.

Via dei Cioli: per il ripristino dell'asfalto a seguito dei lavori dopo il rifacimento di parte del muro in pietra da lunedì 8 a sabato 13 novembre la strada sarà chiusa fra via dell'Olmeto e via della Pasrorella. Itinerario alternativo da via Pastorella per entrambi i lati.

Via dei Cappuccini: lunedì 8 novembre riprendono i lavori di rifacimento della carreggiata in lastrico con chiusura della strada da via Vittorio Emanuele II a via Michele Mercati. Termine previsto 7 dicembre.

Via Salviati: domani domenica 7 novembre in orario 7-16 è in programma la potatura di alcuni alberi all'altezza dei numeri civici 3 e 5. La strada sarà chiusa da via Bolognese a via Faentina. Il provvedimento sarà replicato domenica 14 novembre.

Via della Pergola: inizieranno lunedì 8 novembre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 16 novembre la strada sarà chiusa via degli Alfani-via Nuova dei Caccini. Previsti inoltre sensi unici in via Nuova dei Caccini (da Borgo Pinti a via della Pergola verso quest'ultima) e in Borgo Pinti (da via di Mezzo a via Sant'Egidio verso quest'ultima). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Alfani e diretti in via della Pergola da via degli Alfani-Borgo Pinti-via Nuova dei Caccini.

Via dei Vespucci-via Stazione delle Cascine: da lunedì 8 novembre è in programma la sostituzione di un tratto della condotta fognaria. L'intervento è articolato in fasi: la prima prevede la chiusura di via dei Vespucci (da via del Ponte Grande a viuzzo della Cavalla) e di via Stazione delle Cascine (da via Pistoiese a via dei Vespucci). Inoltre sarà istituito un senso unico in viuzzo della Cavalla (dal numero civico 5 a via dei Vespucci verso quest'ultima). Nella seconda e nella teza fase scatterà la chiusura di via Stazione delle Cascine nel tratto via dei Vespuucci-via Pistoiese (con entrata per gli autorizzati rispettivamente da via Pistoiese e da via dei Vespucci). I lavori si concluderanno il 26 novembre.

Via Porta Rossa-via dell'Arte della Lana: nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 novembre è in programma la sostituzione degli impianti della pubblica illuminazione. In orario 9-17 divieto di transito in via Porta Rossa (tra via dei Calzaiuoli e Calimala) e via dell'Arte della Lana (tra via dei Lamberti e via Porta Rossa). Percorso alternativo da via Calzaiuoli-via dei Lamberti-via Calimala.

Via della Pieve: anche in questo caso si tratta di lavori per l'illuminazione pubblica. Da lunedì 8 novembre la strada sarà chiusa da via di Fagna a viuzzo delle Vigne. Percorso alternativo da via di Fagna-viuzzo di Fagna-viuzzo delle Vigne. Termine previsto 28 novemnre.

Via della Querciola: per la posa di cavi in fibra ottica da lunedì 8 novembre sarà chiuso il tratto via Reginaldo Giuliani-via di Castello. Inoltre in via di Castello previsto un restringimento di carreggiata con senso unico alternato nel tratto via della Querciola-numero civico 12. Itinerari alternativi: via di Castello-via della Pietraia-via di Boldrone-via dell'Osservatorio-via Palazzaccio-via Reginaldo Giuliani; via di Castello-via di Bellagio-via Reginaldo Giuliani. L'intervento si concluderà il 12 novembre.

Via dei Bonizi-piazza di San Benedetto-piazza delle Pallottole-via dei Maccheroni: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 8 novembre sarà chiusa la direttrice via dei Bonizi-piazza di San Benedetto-piazza delle Pallottole-via dei Maccheroni. Termine previsto 12 novembre.

Via dell'Agio: per un nuovo allaccio alla rete idrica lunedì 8 novembre sarà istituito un divieto di transito da via di Brozzi a via San Pietro a Quaracchi. Itinerario alternativo fino ai civici 24 pari e 5 dispari: via di Brozzi-via di Cammori-via San Piero a Quaracchi. Termine previsto 16 novembre.

Via Pagnini: per trasloco con camion-gru lunedì 8 novembre in orario 9-15 sarà istituito un divieto di transito tra via Celestino Bianchi al numero civico 25 (intersezione con la rotatoria). Percorso alternativo per raggiungere via Pagnini lato via Celestino Bianchi da via Fabbroni-via Vannucci-via Oriani; itinerario alternativo per raggiungere via Pagnini lato via Fabbroni da via Vittorio Emanuele II-via Paoletti-via Fabbroni.

Viuzzo delle Lane: per la manutenzione della facciata di un edificio lunedì 8 novembre scatterà la chiusura del tratto via Masaccio-via Fattori. Termine previsto 19 novembre.

Via Aldini: per un cantiere edile da lunedì 8 novembre sarà chiuso il tratto dal numero civico 10 a viale Volta. Il provvedimento sarà in vigore fino al 5 luglio.

Costa dei Magnoli: da lunedì 8 novembre per una settimana è in programma l'allestimento di un cantiere edile. Fino al 15 novembre sarà chiusa la direttrice piazza dei Bonsi-via del Canneto-Coasta dei Magnoli (da piazza di Santa maria in Soprarno a Costa San Giorgio). Percorso alternativo da lungarno Torrigiani-lungarno Serristori-via Monicelli-via dei Renai-via dell'Olmo-via di San Niccolò-via San Miniato al Monte-via Belvedere-Costa San Giorgio.

Corso-via Santa Margherita-piazza dei Giuochi-via del Presto: per consentire l'allestimento di alcune vetrine da martedì 9 a giovedì 11 novembre sarà istituito un divieto di transito sulla direttrice Corso-via Santa Margherita-piazza dei Giuochi-via del Presto; previsto anche un senso unico su Corso da via dei Calzaiuoli a via dello Studio verso quest'ultima. A seguire giovedì 12 e venerdì 13 novembresarà chiusa via dello Studio da Corso a via delle Oche. Itinerario alternativo per via dello Studio da Corso-via Sant'Elisabetta-via delle Oche-via dello Studio.

Via della Stufa: da martedì 9 novembre sarà effettuato un intervento sulla rete fognaria con chiusura del tratto piazza di San Lorenzo-via Taddea. Inoltre sarà istituito un restringimento di carreggiata in piazza di San Lorenzo. Termine previsto 18 novembre. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Taddea e diretti in via della Stufa: via dei Ginori-via Taddea.

Vicolo dell'Oro-piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene: per lavori con piattaforma aerea mercoledì 10 novembre in orario 9-19 sarà chiusa la direttrice vicolo dell'Oro-piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene.

Via Poggio Bracciolini: inizieranno mercoledì 10 novembre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 16 novembre sarà chiusa la corsia preferenziale da piazza Gavinana a piazza Ravenna.

Via San Carlo: ancora un allaccio ma alla rete fognaria all'altezza del numero civico 6. Da mercoledì 10 novembresarà istituito un divieto di transito sulla direttrice via San Carlo (da via di Soffiano a piazza di Bellosguardo)-piazza di Bellosguardo (da via San Carlo a via Piana). Percorsi alternativi: via Soffiano-via del Ferrone-via dei Morelli-via Santa Maria a Marignolle; via di Soffiano-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Sanzio-viale Aleardi-viale Pratolini-via Villani-piazza Francesco di Paola-via di Bellosguardo. L'intervento si concluderà il 16 novembre.

Via dei Neri-via delle Brache-via del Canto Rivolto: per un trasloco dalle 21 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 novembre la strada sarà chiusa la direttrice via dei Neri (tra via dei Rustici e via dei Benci)-via delle Brache-via del Canto Rivolto. Percorso alternativo per via di Neri da via dei Benci-via della Mosca-piazza Mentana-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori-via dei Neri.

Via dei Ginori: per un lavoro edile giovedì 11 novembre in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito tra via Taddea e via Guelfa.

Via Maragliano: per un trasloco 12 novembre da mezzanotte alle 6 sarà in vigore un senso unico nel tratto da via Felice Fontana verso via Vincenzo Bellini.

Via dei Fenzi: giovedì 11 e venerdì 12 novembre dalle 8.30 alle 19 è in programma un intervento con piattaforma aerea con chiusura del tratto da piazza Benedetto da Rovezzano a fine strada.

Via dei Pepi: per intervento con piattaforma aerea giovedì 11 novembre in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito tra via di Mezzo e via dei Pilastri.

Via dei Vellutini: per un trasloco sabato 13 novembre dalle 9 alle 19 sarà chiuso il tratto via del Pavone-via Maggio.

