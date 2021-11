Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi per un ciclista nei boschi di Scandicci. L'uomo è caduto tra la vegetazione di Roveta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, il 118 e l'elisoccorso.

Il personale sanitario ha immobilizzato l'uomo che poi, in collaborazione con i vigili del fuoco, è stato trasportato nella zona di atterraggio di Pegaso per il successivo trasporto in ospedale.