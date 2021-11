Cinema Teatro della Casa del Popolo di Gambassi, la Lega: "Maggioranza non ci coinvolge"

"Nell'ultimo Consiglio comunale del 29 ottobre scorso, con un'apposita interrogazione, avevamo chiesto per la terza volta in 4 mesi di effettuare un sopralluogo almeno alla parte agibile del Cinema Teatro della Casa del Popolo di piazza Di Vittorio nel Capoluogo Gambassi e come per le altre volte l'Amministrazione comunale per voce del Sindaco Campinoti, ce lo ha negato, secondo noi, con motivazioni che non ci sono sembrate convincenti e che non ci hanno assolutamente soddisfatto", così si esprimono Marco Manuelli, Capogruppo della Lega e del Centrodestra nel Consiglio comunale ed il Consigliere Nicola Borri

"Non la prendiamo bene perché nel nostro Consiglio comunale dall'inizio di questo mandato amministrativo e soprattutto negli ultimi 9 mesi in cui la Lega è componente fondamentale del Governo Draghi, abbiamo cercato di esercitare un ruolo di opposizione costruttiva, anteponendo a tutto, il bene della Comunità gambassina; c'è un vulnus istituzionale che facciamo fatica a comprendere".

E sulla vicenda interviene il Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone per oltre 15 anni Consigliere - Capogruppo nella cittadina termale(attualmente collaboratore del Gruppo consiliare), con la seguente dichiarazione: "Bisogna distinguere bene il ruolo della maggioranza da quello dell'opposizione ma mi sembra che negli ultimi anni, sia mancato un necessario rapporto istituzionale tra chi amministra il Comune e le forze di opposizione; non ce stato un doveroso e adeguato coinvolgimento dei Consiglieri leghisti. Riteniamo che non si consideri che anche gli eletti del Carroccio in Consiglio, sono eletti dal Popolo in libere elezioni a suffragio universale e rappresentano anche loro a tutto tondo, la cittadinanza; comunque stiamo monitorando la situazione ".

GRUPPO CONSILIARE GAMBASSI TERME