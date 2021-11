Consiglio regionale, all'ordine del giorno l'istituzione del Garante per i diritti degli animali

Seduta del Consiglio regionale in presenza, martedì 9 dalle ore 15 e mercoledì 10 novembre dalle 9.30. Tra gli atti all’ordine del giorno, la proposta di legge per l’istituzione del Garante per i diritti degli animali (di iniziativa del capogruppo Forza Italia Marco Stella) e il programma di attività 2022 del Comitato regionale per le comunicazioni.

All’esame dell’Aula anche una proposta di risoluzione, in merito al riconoscimento del ruolo svolto dalle farmacie rurali e all'ulteriore consolidamento delle loro attività e dei servizi offerti. In discussione anche numerose interrogazioni e un nutrito pacchetto di mozioni, come quelle del Partito democratico e della Lega per lo scioglimento di Forza Nuova, o quelle di Lega, Fratelli d’Italia e Partito democratico, sul sostegno al sistema nutrizionale italiano denominato NutrInform Battery e sul nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia, il cosiddetto “Nutri Score”.

