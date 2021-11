Controlli anti Covid nella movida di San Miniato, un locale chiuso per cinque giorni

I luoghi della movida sanminiatese sono stati oggetto di un controllo sull'osservanza delle norme anti Covid e un locale è stato chiuso per cinque giorni. L'ispezione di alcuni esercizi pubblici di San Miniato è stata effettuata tramite un servizio coordinato dai carabinieri delle Stazioni di San Miniato, Ponte a Egola e Santa Croce sull'Arno, collaborati dal Nucleo carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Livorno e dal nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa.

Un esercizio è stato chiuso per cinque giorni perché il gestore non aveva adottato le misure anti Covid. Nel dettaglio, il titolare è stato segnalato all'Autorità Amministrativa per aver preparato e somministrato bevande senza la mascherina e per aver impiegato un lavoratore irregolare. Segnalato inoltre un cliente che si trovava nel locale privo di mascherina e senza effettuare consumazioni. Inoltre al momento del controllo erano presenti altri sette clienti, creando assembramento.

Il gestore di un altro locale è stato invece segnalato per mancata vigilanza sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei clienti. Segnalate amministrativamente anche alcune persone che mentre giocavano a biliardo in una sala giochi non indossando la mascherina. Nel corso del servizio sono state controllate 35 persone, 17 veicoli e elevate multe pari a 7mila 400 euro.