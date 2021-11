Le Missioni di Empoli nel PNRR, approvati gli obiettivi del piano operativo comunale

La giunta del Comune di Empoli ha approvato la definizione delle linee programmatiche e degli obiettivi del prossimo piano operativo comunale che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale.

Questi obiettivi verranno tradotti in questo documento come indirizzi politici. Si tratta delle cosiddette ‘mission’ che saranno più aderenti possibile agli obiettivi sovracomunali, in particolare a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR. Si vuol quindi pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio sulla base di obiettivi che la giunta persegue ormai da anni ma che devono essere ben definiti per cercare di intercettare più risorse possibili nell'ambito di progetti sia pubblici sia privati legati al recovery fund.

In sostanza il Comune di Empoli vuole essere pronto a intercettare risorse con una pianificazione fatta in modo coerente con gli obiettivi nazionali.

Sono sei grandi macro aree, definiti Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Il prossimo passo sarà l’avvio ufficiale del procedimento che porterà all’approvazione del Piano Operativo Comunale da parte della Giunta.

"Vogliamo candidare Empoli a diventare la città più sostenibile e ricca di opportunità di sviluppo della Toscana. Nei prossimi cinque anni – sottolinea il vicesindaco con delega a lavori pubblici e urbanistica, Fabio Barsottini – emergeranno grandi opportunità di investimenti pubblici e privati che solo grazie a una visione chiara del futuro di Empoli e a una buona pianificazione urbanistica saremo in grado di recepire. Empoli deve diventare una città sempre più vivibile, andando a investire tutto sulla realizzazione di servizi maggiormente accessibili, sul garantire nuove opportunità di lavoro, sul contrastare i cambiamenti climatici e sul valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico della nostra città. Per realizzare tutto questo occorre che ai sogni siano affiancate le risorse economiche necessarie.

Ecco perché abbiamo voluto approvare una delibera di indirizzo politico per la definizione delle strategie del piano operativo corrispondenti alla nostra idea di città e agli obiettivi per PNRR che il Governo nazionale sta portando avanti in questi mesi. La nostra attenzione si concentrerà su tutti i nostri quartieri, frazioni e centri abitati che insieme compongono il grande puzzle chiamato Città di Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa