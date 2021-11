Gettavano scarti tessili nei cassonetti dell'indifferenziata a Pistoia, due denunce e un'espulsione

Gettavano sacchi di scarti tessili nei cassonetti dell'indifferenziata in varie località di Pistoia. Per questo, al termine di un'indagine, sono stati denunciati due soggetti di nazionalità nord africana per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, in questo caso rifiuti tessili.

Il provvedimento è stato emesso lunedì 25 ottobre dai carabinieri del Nucleo polizia ambientale agroalimentare e forestale di Pistoia con le Stazioni dei carabinieri forestali di Pistoia e Pescia. Effettuato inoltre il sequestro preventivo di due auto, utilizzate abitualmente dagli indagati per il deposito degli scarti tessili all'interno dei cassonetti, pregiudicando anche l'utilizzo del servizio da parte dei cittadini. In seguito alle indagini è stato individuato anche un terzo soggetto, extracomunitario risultato irregolare sul territorio nazionale, al quale è stato notificato il decreto di espulsione dalla questura di Pistoia. Continuano le attività di contrasto alla gestione illecita degli scarti tessili che vedono la provincia di Pistoia luogo di frequenti abbandoni, soprattutto nelle campagne o boschi limitrofi alla città.