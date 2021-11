Il regalo sospeso: iniziativa della Caritas della diocesi di San Miniato per l'economia di vicinato

Sta per essere lanciata, in questo tempo che precede le festività natalizie, una bella iniziativa di solidarietà della Caritas della diocesi di San Miniato, che intende anche aiutare a far girare l’economia di vicinato: «Il regalo sospeso».

Ogni Centro Caritas parrocchiale (in tutta la diocesi ce ne sono sono 14) avrà il compito di individuare nel proprio territorio una serie di negozi e piccole attività commerciali di vicinato alle quali le persone potranno rivolgersi per fare delle piccole donazioni: dalla rosa di questi negozi è suggerito di escludere bar, tabaccherie e supermercati, e includere invece alimentari, farmacie, parrucchieri, cartolerie, librerie e altri piccoli negozi fornitori di beni e servizi di prima necessità.

Al momento della partenza dell’iniziativa, che verrà lanciata il 13 e 14 novembre prossimi in occasione della quinta «Giornata mondiale dei poveri» (istituita nel 2017 da papa Francesco), nelle diverse parrocchie della diocesi tutti i negozi partner potranno iniziare a ricevere donazioni da parte dei clienti sulla base di buoni da 5, 10 o 20 euro.

Questi stessi buoni verranno poi riscattati dai volontari dei Centri d’ascolto Caritas per essere consegnati alle persone da loro seguite, cercando di venire incontro alle diverse esigenze. Dopodiché, i destinatari dei buoni potranno andare a spendere questi ultimi nel negozio indicato, scegliendo ciò di cui hanno maggiormente bisogno o investendo il corrispettivo del bonus per fare un regalo a una persona a cui vogliono bene.

Lo scopo dell’iniziativa «Fai girare l’economia… del dono» è promuovere il mutuo aiuto fra persone dello stesso territorio e sostenere la rete dei negozi di prossimità. Un bel modo di prepararsi a vivere il Natale. Alle parrocchie interessate e ai negozi aderenti verrà distribuito, a partire dal 13 novembre, il materiale necessario a realizzare l’iniziativa (buoni, locandine, loghi da mettere nel negozio, ecc.) e fornite tutte le informazioni del caso.

«Si tratta – ha sottolineato don Armando Zappolini, direttore di Caritas San Miniato - di un modo molto concreto per coinvolgere nelle prossime festività natalizie anche persone sfortunate che non possono permettersi di fare o ricevere regali e che, in questo modo, potranno accedere ai negozi che aderiscono a questa iniziativa. È molto bello pensare che quando facciamo un regalo a qualcuno che ci vuole bene, a una persona cara, in questo regalo c’è anche una possibilità per qualcuno più sfortunato di fare lui stesso un regalo a un amico. Siamo soliti pensare ai poveri come a persone bisognose, ma anche a loro deve essere riconosciuta la gioia e il piacere di poter donare qualcosa a chi che amano».

Per info e contatti scrivere a caritas@diocesisanminiato.it o telefonare a don Armando Zappolini (armando@zappolini.it – 348/3341104) o al diacono Tommaso Giani (corgian@libero.it – 328/0303429).

Fonte: Ufficio Stampa