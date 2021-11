Passeggiata sulle Mura di Pisa, il percorso con la Uisp tra verde e monumenti

Passeggiare nel centro ma lontano dal traffico, immersi nel verde e nella bellezza dei monumenti pisani: Uisp comitato di Pisa in collaborazione con le Mura di Pisa propone per domenica 14 novembre 'Mura in cammino' una passeggiata sopra e sotto l'antica cinta muraria, per promuovere stili di vita sani e salutari.

Ritrovo alle 9.45 alla Piazza delle Gondole, partenza alle 10 con la salita sul camminamento in quota da percorrere fino alla piazza dei Miracoli, ammirando monumenti che raccontano secoli di storia cittadina: i Bagni di Nerone, le chiese di San Francesco e San Zeno, l'ex-fabbrica Marzotto fino al complesso monumentale del Duomo di Santa Maria Assunta con la Torre Pendente, il Camposanto Monumentale ed il Battistero di San Giovanni. Il cammino continua scendendo dalla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli per passeggiare lungo il camminamento pedonale posto sotto le Mura, che permette di ammirare alcuni elementi tipici della cerchia muraria come la porta del Leone sovrastata dall'omonima statua, un tempo ingresso principale della città. Un totale di 5 chilometri, con la possibilità di allungare la passeggiata fino a 6,5 chilometri aggiungendo il tratto tra Piazza delle Gondole e Torre di Legno, alla scoperta di una zona ricca di verde con il parco delle Concette nei pressi dell'ex-convento di San Silvestro.

Per l'ingresso alle Mura di Pisa biglietto ridotto a 2 euro per i soci Uisp, ridotto anche per i residenti nel Comune di Pisa, gratis per i bambini fino a 8 anni, intero a 3 euro. Per informazioni contattarre la Uisp via telefono chiamando il 3487023963 oppure via mail a pisa@uisp.it

Per accedere al camminamento in quota è necessario rispettare la normativa antiCovid che richiede di esibire il Green Pass. Per le persone diversamente abili salita e discesa possibili alla Torre Piezometrica, in Piazza delle Gondole ed alla Torre di Legno dietro piazzetta del Rosso. Sul sito www.muradipisa.it si trovano tutte le informazioni dettagliate.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Fonte: Ufficio stampa