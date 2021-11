Raccolta e smaltimento degli assorbenti femminili, approvata mozione di FdI-Centrodestra per Empoli

Approvata all’unanimità anche a Empoli la mozione di Fratelli d’Italia in materia di raccolta e smaltimento degli assorbenti femminili.

“Ci fa piacere che tutto il consiglio comunale, nell’ultima seduta, abbia votato in maniera convinta il nostro documento - spiegano i consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese - Anche il comune di Empoli sarà promotore di un dialogo con il gestore della raccolta rifiuti, Alia, per trovare una soluzione ecologica ed economica per la raccolta degli assorbenti femminili sul nostro territorio comunale”.

Ma cosa chiede la mozione presentata dal gruppo Fdi-Centrodestra per Empoli? “Sostanzialmente - spiegano i tre consiglieri - chiediamo che gli assorbenti femminili, così come per i pannolini per i bambini e i pannoloni per le persone anziane, vengano raccolti a parte, permettendone un riciclo più semplice ed efficace visto che possono essere tranquillamente trasformati in materie plastiche, cellulosa e altre materie prime riutilizzabili, nel nome di quella tanto citata “economia circolare” che finalmente avrebbe attuazione.

“inoltre - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - si andrà ad evitare che gli assorbenti femminili continuino ad essere smaltiti nell’indifferenziato, evitando che contribuiscano a troppe svuotature di “grigio” durante l’anno, spesso impedendo al cittadino di usufruire della riduzione in bolletta, per aver conferito troppe volte il rifiuto indifferenziato”.

Fdi-Cdx per Empoli