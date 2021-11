Rubate dal garage di un ciclista di Empoli tre bici di valore: l'appello per ritrovarle

Furto durante la notte tra giovedì e venerdì a Empoli, quando dal garage di un ciclista in via Cardi sono state rubate tre bici per un valore di quasi 6mila euro. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione. Brutta scoperta alle prime luci dell'alba per Massimo Veraldi, ciclista amatoriale empolese, quando mentre usciva per andare a lavorare si è accorto che erano scomparse le sue tre biciclette, due mountain bike e una bici da strada.

È probabile che i responsabili del furto conoscessero la passone di Veraldi e che lo abbiano osservato, per poi fare irruzione di notte tagliando la saracinesca all'altezza della serratura. In questo modo i ladri, o più di uno, introducendo una mano sono riusciti ad aprire la serranda. Niente di tutto il resto contenuto nel garage è stato considerato, compresa altra attrezzatura da ciclismo e bici da passeggio. I ladri hanno puntato solo alle bici tecniche, da un certo valore economico e per il proprietario anche affettivo. Il furto è stato denunciato ai carabinieri e il ciclista, che abitando all'ultimo piano non è riuscito a sentire rumori, ha fatto un appello nella speranza che qualcuno abbia notato movimenti sospetti.