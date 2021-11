Tartufo e Cioccolato a i'Pinocchio, una domenica tra performance e sapori

È tempo di Tartufo e Cioccolato a i'Pinocchio, iniziativa all'interno della Festa del Tartufo di San Miniato Basso in programma per domenica 7 novembre nell'area della Casa Culturale di San Miniato Basso. Tanti eventi tutti in una domenica con animazione per grandi e bambini.

Dopo le attività che hanno spinto verso il weekend, la vera giornata di festa sarà quella di domenica 7, a partire dalle 9.30.

Apriranno gl stand con prodotti al tartufo, cioccolato articianale, prodotti tipici del territorio e manufatti di artigianato tipico. Ad arricchire l'offerta anche il mercato straordinario con gli ambulanti di Anva Confesercenti, la mostra di funghi a cura del centro micologico di Empoli e la vendita del parmigiano e dei vini tipici sanminiatesi delle cantine locali.

A proposito di vini, sarà l'occasione di affilare le sciabole per stappare gli spumanti con l'associazione La Sciabola sul collo.

Nell'arco della mattinata e del primo pomeriggio sarà possibile sorvolare i cieli di Pinocchio e dei paesi circostanti in elicottero. Dalle 10 alle 14.30 Helituscany vi porterà in giro in elicottero (green pass obbligatorio). La partenza e l'atterraggio saranno nel vicino campo sportivo.

A mezzogiorno aprirà il ristorante con prelibati piatti al tartufo bianco delle collline sanminiatesi, a cura della Polisportiva Casa Culturale.

Alle 15 è tempo di ballare: i giovanissimi ballerini della SpinKids Academy di San Miniato Basso, diretti da Adriano Cioni, si esibiranno in acrobazie degne di nota. Le loro performance sono già state applaudite sul piccolo schermo, in programmi come Italia's Got Talent e Domenica In.

Alle 16 si ritorna alla terra con la gara dei cani cercatori di tartufo che si esibiranno in una dimostrazione aperta a tutti, in collaborazione con Riccardo Tartufi.

Sempre nell'area della festa si terrà l'esibzione dell'Accademia Musicale di San Miniato Basso e dei suoi allievi. Alle 16.30 direttamente dagli studi Rai lo chef maestro di intaglio della frutta Claudio Menconi mostrerà le incredibili prodezze di cucina decorativa e sculture vegetali. La serata si chiuderà con la sfilata di moda della scuola Trimoda di Maresca Morelli.

Tartufo e Cioccolato a i'Pinocchio nasce in collaborazione con Casa Culturale, Arci e Polisportiva Casa Culturale.

Per informazioni contattare la Casa culturale al 3494171080

Fonte: Ccn San Miniato Basso