Accattonaggio molesto, un 25enne denunciato a Pisa

Un caso di accattonaggio molesto a Pisa. Alle 18.30 di ieri un 25enne di origini romene e residente in Germania è stato identificato e denunciato in via Valgimigli. Il giovane si aggirava tra i reparti di un supermercato esibendo una cartellina per farsi elargire denaro, dicendo che era per scopi umanitari. Il fare del 25enne è stato giudicato molesto e sono intervenuti i poliziotti. Non avendo la documentazione comprovante sufficientemente il fine benefico ed altruistico della raccolta fondi, è stato accompagnato in Questura e denunciato.