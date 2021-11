Accoltellato davanti a una discoteca, 26enne in ospedale

Un 26enne è finito in ospedale dopo esser stato accoltellato fuori da una discoteca. Il giovane è stato ferito nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre a Aulla, vicino al casello dell'autostrada. Sul posto i sanitari del 118 (automedica e ambulanza della Croce Bianca) oltre ai carabinieri, che stanno indagando.

L'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una rissa. Un ragazzo di 26 anni sarebbe stato colpito da una lama e trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice giallo. Attualmente si trova al Noa di Massa e non sarebbe in pericolo.