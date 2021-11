Affitti in nero nel Livornese: nei guai due coniugi e un'azienda

Affitti in nero, la guardia di finanza entra in azione nel Livornese. A percepire i canoni irregolarmente stavolta sono una società livornese e una coppia di Collesalvetti. Questi ultimi, un 70enne e una 64enne, hanno incassato 65mila euro circa utilizzando il comodato d'uso.

Analoga abitudine per una società livornese attiva nella compravendita di fabbricati, finita anch’essa sotto osservazione per aver locato, dal 2016 al 2019, un appartamento di proprietà sempre in nero e in contanti. Oltre 18.000 € l’ammontare dei redditi non dichiarati dall’impresa labronica.

In tutti e tre i casi la G.d.F., dopo aver ricostruito gli affitti non dichiarati e l’imposta di registro evasa, ha segnalato i responsabili, oltre che all’Agenzia delle entrate, per le contestazioni tributarie, anche ai comuni di Livorno e Collesalvetti, per il recupero delle eventuali agevolazioni fruite dai proprietari.