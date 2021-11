Biancorosso Sesa vince contro Juve Pontedera

Il Biancorosso Sesa si rialza subito dopo il ko di domenica scorsa con Laurenziana e bissa il successo in trasferta di Livorno passando a Pontedera per 47-60. Una gara che i ragazzi di coach Valentino comandano sempre, andando subito avanti e non mollando mai la presa. "Abbiamo basato la nostra gara su quelle che sono le caratteristiche di questa squadra - spiega il tecnico - ovvero intensità, aggressività e corsa. Poi qualche palla persa ci ha creato un po' di problemi nei due tempini centrali ma nel finale, grazie anche ai senior che hanno supportato i ragazzi, abbiamo centrato un parziale che ci ha permesso di vincere questa partita".

47-60

BIANCOROSSO SESA

Pinzani 10, Berti 3, Giannone 17, Mazzoni 2, Menichetti, Cerchiaro 8, Berardi 2, Baccetti, Maltomini, Malventi, Landi 8, Ghizzani 10. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

JUVE PONTEDERA

Minfem 11, Meucci 10, Mancini 12, Santini 1, Redini 8, Bilous 1, Ferrati 2, Sestini 2, Filippeschi, Calviani, Lemmi, Regoli. All. Ormeni

Parziali: 8-15, 26-31, 39-45, 47-60

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa