Sorprende un cacciatore nel suo terreno e lo aggredisce

Era nelle campagne di Poggioferro (Scansano) col suo cane per una battuta di caccia in solitaria ma è stato aggredito. Il fatto è avvenuto lo scorso 19 settembre: il cacciatore stava attraversando un terreno di proprietà di un tedesco quando è stato prima aggredito verbalmente e poi strattonato dal proprietario del fondo. L'aggredito si è rivolto ai carabinieri, è nata una denuncia per violenza privata e diffamazione a carico del proprietario del terreno. Questi, fanno sapere gli investigatori, "aveva anche scattato delle foto con il proprio cellulare, che erano state successivamente mostrate ad alcuni avventori di un bar dove raccontando la sua versione della vicenda aveva apostrofato il cacciatore come 'ladro'". Il cittadino tedesco infatti, "con ogni probabilità erroneamente, ignorava che la fauna selvatica è considerata, nella legislazione italiana, 'patrimonio indisponibile dello Stato'", concludono gli investigatori, "ed in nessun caso proprietà privata".