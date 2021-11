Cade da un albero e sbatte la testa, 11enne al Meyer

Una bambina di 11 anni è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer dopo una caduta da un albero a Sant'Alessio (Lucca). La piccola era salita sull'albero per gioco, ma è scivolata e ha battuto la testa. Le condizioni sarebbero serie, ma la bambina non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 7 novembre. Era nel giardino di casa ed è salita sulla pianta, probabilmente sfruttando un momento di distrazione dei genitori. Lanciato l'allarme, oltre all'ambulanza è arrivato Pegaso che ha portato la bimba al Meyer.