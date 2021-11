Listino speciale per chi ha Green Pass, dentisti insultati su Facebook

"Dovete vergognarvi" oppure "Siete da denuncia" o ancora "Siete una barzelletta" e altri epiteti irripetibili. Sono i commenti apparsi sulla pagina Facebook di Dental-Clinique, clinica odontoiatrica di Pisa che ha sedi anche a Empoli (ha aperto da poco in via del Papa), Calcinaia, Lucca, Pistoia, Livorno e Pontedera. La 'causa'? Un listino speciale per chi ha il Green Pass: una detrazione nel prezzo delle otturazioni o di un impianto dentale, se all'ingresso si presenta il certificato verde.

Una scelta, quella di Dental-Clinique, presa per salvaguardare la salute di pazienti e medici, tra i più esposti a rischio contagio. Facebook ha provato più volte a oscurare la pagina di Dental-Clinique e attualmente il post del Green Pass non è visibile, anche se alcuni commenti sono stati oggetto di screenshot. Sulla pagina si è riversato l'odio di No Vax e Non Green Pass, ma comunque la clinica odontoiatrica non demorde e continua la proposta del listino speciale, iniziata nel corso dell'ultima settimana.