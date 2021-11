Empoli si 'illumina' per sensibilizzare su neoplasie polmonari e del pancreas

Un monumento colorato per sensibilizzare, per accendere l’attenzione su alcuni temi.

Dopo l’interno mese di ottobre in cui è stato il rosa a farla da padrone per la lotta contro il tumore al seno.

L’amministrazione comunale di Empoli aderisce ad altre campagne di comunicazione dedicate alle persone che ogni giorno lottano contro le neoplasie polmonari e contro il tumore al pancreas, campagne a livello mondiale.

Due colori per essere parte di una comunicazione collettiva.

Vedremo in piazza della Vittoria la Vittoria Alata ancora illuminata:

il 13 novembre di colore bianco per la settima edizione di ‘Illumina Novembre’, per sensibilizzare sul tumore ai polmoni;

il 18 novembre di colore viola per la campagna ‘Facciamo luce sul tumore al pancreas’.

Due giornate simboliche che illuminino tutte e tutti di consapevolezza e conoscenza, che portino una maggiore attenzione su queste malattie che possono colpire tutti, indistintamente, e che siano focus sui progressi della medicina oncologica che sta andando avanti, dando sempre più voce alla ricerca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa