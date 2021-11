Fa da paciere, ma viene preso a pugni: indagini a Pisa

Ha cercato di calmare gli animi di una coppia in lite, ma una persona lo ha colpito al volto con un pugno. Il fatto è avvenuto alle 2 di stanotte, domenica 7 novembre, a Pisa. Di fronte a un locale una coppia stava litigando sul marciapiede, un 59enne di Livorno è uscito e ha provato a fare da paciere, ma una terza persona ancora non identificata ha colpito violentemente l'uomo. Il ferito è tuttora ricoverato a Cisanello per il trauma cranico, ma non corre pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura.