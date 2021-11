Padre, madre e figlia di 9 anni investiti sul lungomare di Livorno

Grave incidente a Livorno nel pomeriggio di oggi, domenica 7 novembre. Un'auto ha investito padre, madre e figlia che stavano attraversando viale Italia, sul lungomare. Una bambina di nove anni è rimasta ferita; sta bene e non è in pericolo, è in ospedale dove è stata portata in codice giallo dai sanitari inviati dal 118.

Assieme alla piccola sono stati colpiti anche i genitori. L'uomo, 48 anni, ha avuto la peggio e riportato un trauma alla spalla. L'incidente, secondo quanto fanno sapere i soccorritori, è accaduto intorno alle 17.30 e la famiglia subito soccorsa è stata accompagnata in ospedale.