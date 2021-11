Ancora ladri in azione: tentato furto con esplosione al Postamat di Cerbaia

Un nuovo colpo con un modus operandi ormai conosciuto. Un altro bancomat è stato fatto esplodere nel Chianti, stavolta a Cerbaia, frazione di San Casciano in Val di Pesa. I ladri hanno colpito alle 2 di oggi, domenica 7 novembre, in via Empolese al postamat dell'ufficio di Poste Italiane.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nel corso dei rilievi è stato appurato che non erano state portate via banconote poiché la cassaforte non si era aperta dopo la deflagrazione. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

Il tipo di furto ha ricordato quello di due settimane fa a Montespertoli, sempre a un Postamat. In quel caso andò a segno e i ladri portarono via migliaia di euro.