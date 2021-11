Gialloblu Castelfiorentino ok in casa contro DLF Firenze

Non poteva esserci inizio migliore per il Gialloblu Castelfiorentino che nel debutto al PalaBetti davanti al proprio pubblico bissa la vittoria conquistata sette giorni fa a Figline Valdarno battendo il Dlf Firenze per 60-58.

Una vittoria, quella dei ragazzi di Dario Chiarugi, frutto di una gara sempre amministrata, sebbene il contro break fiorentino nell’ultima frazione abbia rischiato di mettere in discussione quanto di buono fatto dai gialloblu nelle prime tre frazioni.

Dopo un primo quarto in equilibrio (12-10 al 10′), la truppa castellana ha iniziato ad allungare a partire dalla seconda frazione andando al riposo lungo sul +6 (28-22). Al rientro dagli spogliatoi, spinti da un Turini autoritario nel pitturato (20 realizzati), i ragazzi di Chiarugi hanno piazzato un break di 22-15 che ha indirizzato la sfida, toccando il +13 al 30′ (50-37). Un vantaggio che lasciava presagire un utlimo quarto relativamente tranquillo, ma al contrario il Dlf ha cambiato marcia avvicinandosi pericolosamente fino a giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo giro di lancette. E qui il Gialloblu ha avuto il merito di mantenere freddezza e concentrazione quando l’inerzia sembrava essersi spostata dalla parte degli ospiti, e sul 60-58 ha calato il bis.

Prossimo impegno venerdì alle ore 21.45 sul parquet della Freccia Azzurra.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – DLF FIRENZE 60-58

Parziali: 12-10, 28-22 (16-12), 50-37 (22-15), 60-58 (10-21)

Tabellino: Turini 20, Caggiano 4, Gronchi 4, Buti 8, Cavini 6, Meoni 8, Zampavcavallo 2, Ciampolini 3, La Rosa 5, Talluri, Cetti, Marrucci. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Fonte: Abc - Ufficio stampa