Use Scotti Rosa, sconfitta a Lucca nel derby

Per il primo appuntamento con la vittoria esterna c’è ancora da aspettare. Il derby toscano di serie A1 va alla Gesam Gas e Luce Lucca che batte l’Use Rosa Scotti per 83-71. Non basta nemmeno il debutto dell’americana Jeune (per lei 15 punti a referto) per fare il colpaccio, anche se l’impressione che la nuova arrivata lascia è sicuramente positiva e fa ben sperare per le prossime gare. Le biancorosse, ancora prive di Baldelli, partono male e rincorrono sempre, riuscendo solo a riavvicinarsi alle rivali in qualche occasione salvo poi incassare nel finale il break decisivo.

Lucca approccia meglio la gara e parte subito con un 7-0 a cui replica la ex Ravelli. Sul 13-4 coach Cioni deve rifugiarsi in timeout ed alla ripresa Williams va a segno. La tripla di Jeune vale il 17-12 e Narviciute segna il 20-17 che, però, si trasforma nell’ultimo acuto prima di un parziale da 7-0 che manda le squadre al primo riposo sul 27-17. Coach Cioni registra un po’ la difesa ed entra in partita Bocchetti. Jeune e Ruffini riportano sotto le biancorosse (34-31) che tengono il fiato sul collo delle rivali salvo poi incassare un altro parziale con Miccoli che firma il più 10: 44-34. Al riposo si va sul 46-41 e, per trovare il primo canestro dell’use Rosa al ritorno in campo bisogna aspettare quasi 5 minuti con Ruffini che mette il libero del 51-42. Bocchetti realizza il 53-44 ma Lucca non molla la presa e tocca il più 15 sul 59-44 con Wiese. Un parziale finale di 0-7 aperto da Williams manda le squadre al 30’ sul 64-56. Un 4-0 a firma Parmesani fa capire che Lucca non molla la presa anche se qui arriva uno 0-6 (Narviciute, Bocchetti, Ravelli) che lascia ben sperare. Sul 68-63 ecco però l’allungo decisivo, un 10-0 che, di fatto, decide la partita. All’8’ siamo 78-65 ed a quel punto la squadra di casa controlla e va a vincere per 83-71.

Domenica il campionato osserva un turno di riposo per gli impegni della Nazionale.

83-71

GESAM GAS E LUCE LUCCA

Natali 8, Dietrick 9, Kaczmarczyk 15, Miccoli 14, Wiese 15, Parmesani 6, Gianolla 6, Valentino 3, Gilli 4, Frustaci 3. All. Andreoli (ass. Becciani)

USE ROSA SCOTTI

Stoichkova, William 13, Ravelli 4, Rembiszweska 13, Bocchetti 12, Jeune 15, Ruffini 4, Lucchesini ne, Manetti 3, Narviciute 7, Antonini ne. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Arbitri: Ursi di Livorno, Frosolini di Grosseto e Ugolini di Forlì

Parziali: 27-17 (27-17), 46-41 (19-24), 64-56 (18-15), 83-71 (19-15)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa