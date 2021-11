La polizia di Pisa ha arrestato un 31enne di origini campane. I poliziotti hanno appurato che l’uomo doveva scontare gli arresti domiciliari in provincia di Benevento, per fatti avvenuti in quella provincia. Pertanto il giovane è stato tratto in arresto ed è stato autorizzato il trasporto del medesimo fino al territorio sannita, per la esecuzione dell’ordinanza del Tribunale. Il giovane si trovava a Pisa per svago.