Pontedera inaugura il 'Natale ad Arte 2021'

"È colorato e coraggioso il cuore di Pontedera". Ha commentato così sui social il sindaco di Pontedera Matteo Franconi l'inaugurazione, avvenuta nella serata di ieri, di "Natale ad Arte 2021", un evento che fa parte del progetto "Arte per non dormire, Pontedera ed oltre XXI secolo" che ormai contraddistingue da anni la città, per la regia di Alberto Bartalini. "Il messaggio che Pontedera propone alle persone che la vivono credo davvero che non possa non esser condiviso", ha aggiunto Franconi. "Luci, arte diffusa ed una esplosione gioiosa di colori per uscire da un buio troppo lungo che vogliamo tenerci alle spalle".

Chi visita Pontedera trova infatti, oltre all'illuminazione artistica, le installazioni curate da Cracking Art in vari punti della città: "Artificio" ha ricreato animali colorati, in plastica rigenerata (chiocciole, elefanti, conigli, rondini e pinguini) protagonisti di una diffusa, speciale e variopinta Arca di Noè.

A Palazzo Stefanelli, sede del Comune, è possibile ammirare Salis - Convivio di Sapienza - omaggio a Dante 1321 - 2021, una installazione con il Sommo Poeta assoluto protagonista per la curatela di Filippo Lotti. Da mercoledì 10 Novembre aprirà poi al pubblico Andy Wharol - Icons! nei locali del Palp - Palazzo Pretorio, centro espositivo di Pontedera.

Fonte: Ufficio Stampa