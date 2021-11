Rifiuta di pagare il conto al ristorante, denunciato

Nel pomeriggio di ieri (sabato 6 novembre) la polizia è entrata in azione a Pisa in un ristorante asiatico in zona Parlascio. Un 27enne originario di Roma è stato identificato e denunciato per insolvenza fraudolenta, avendo consumato un pasto per un corrispettivo di 35 euro, rifiutandosi di saldarlo. Portato in Questura per il prosieguo degli atti, nei suoi confronti veniva anche adottata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso Roma, con divieto di ritorno a Pisa pena una ulteriore denuncia alla Procura delle Repubblica.